Após admitir que manipulou informações sobre trama golpista, Marcos do Val diz que "trava guerra" contra Moraes e Lula

247 - Após apresentar várias versões e virar alvo de um inquérito sobre uma suposta trama golpista que teria sido convidado a participar por Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-deputado Daniel Silveira, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou as redes sociais para afirmar estar em uma "guerra contra o sistema", os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A postagem, feita no início da manhã desta quinta-feira (9), foi apagada cerca de uma hora depois.

“Estava focado travando sozinho uma guerra contra o sistema, contra o Ministro Alexandre de Moraes, contra outros três Ministros e contra o atual presidente. Pena que os brasileiros escolheram me apedrejar, me difamar, atacar a minha família, ao invés de me ajudar”, escreveu o parlamentar na postagem deletada.

Marcos do Val é investigado por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo no âmbito de um inquérito aberto por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes com o objetivo de apurar as quatro versões diferentes apresentadas por ele sobre a trama golpista.

Na quarta-feira (8), o senador admitiu que fez uma “manipulação de notícias desencontradas” de forma intencional no tocante a trama sugerida a ele por Jair Bolsonaro e pelo ex-deputado Daniel Silveira para anular as eleições vencidas pelo presidente Lula e dar um golpe de estado. As declarações de Marcos do Val foram dadas ao canal do ativista Ronny Telles, no YouTube.

