Após ameaça de Netanyahu, Sâmia Bomfim defende que Brasil rompa relações com Israel

247 - A deputada Federal Sâmia Bomfim defendeu em suas redes sociais que o Brasil rompa relações com Israel, após o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, dizer que Lula cruzou a linha vermelha ao compará-lo aos nazistas, em uma clara ameaça ao Brasil.

“A declaração de Lula sobre o genocídio promovido por Israel contra a Palestina foi corajosa e necessária. Netanyahu, primeiro ministro israelense de extrema direita e agente do apartheid, agora tenta chantagear e ameaçar o governo brasileiro, porque sabe que a posição do Brasil tem peso e repercussão internacional”, iniciou a deputada.

“São milhares de mortes, com maioria de mulheres e crianças palestinas, com flagrantes crimes de guerra, incluindo bombardeio a hospitais. Mais do que nunca, o Brasil precisa romper relações com Israel, diplomáticas e econômicas. Palestina Livre! Abaixo o apartheid colonialista!”, acrescentou.

continua após o anúncio February 18, 2024

Saiba mais - O primeiro-ministro de Israel, que já assassinou 30 mil palestinos e feriu 70 mil num genocídio que vem sendo denunciado globalmente, reagiu à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o comparou aos nazistas durante uma entrevista coletiva na África.

"Trata-se de banalizar o Holocausto e tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até à vitória completa e fá-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi com o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão", postou Netanyahu. Confira, abaixo, a fala de Lula:

