Após ameaçar com ditadura, Bolsonaro diz que militares 'seguem o norte indicado pela população'

“Nós, militares das Forças Armadas, seguimos o norte indicado pela nossa população. Nós nos orgulhamos disso", disse Jair Bolsonaro dois dias após afirmar que são as Forças Armadas que decidem se um povo viverá em uma democracia ou ditadura edit

247 - Menos de 48 após afirmar que são as Forças Armadas que decidem se um povo viverá em um regime democrático ou sob uma ditadura, Jair Bolsonaro afirmou que os militares seguem “o norte indicado pela nossa população”.

“Nós, militares das Forças Armadas, seguimos o norte indicado pela nossa população. Nós nos orgulhamos disso. Eu me orgulho das Forças Armadas e assim diz nosso povo em todos os momentos que é chamado a falar sobre ela", disse Bolsonaro nesta quarta-feira (20), durante cerimônia dos 80 anos da Força Aérea Brasileira (FAB), de acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Em um novo afago aos militares, "ele também afirmou que “o Brasil vem experimentando mudança ao longo dos últimos dois anos. Uma das mais importantes: temos um presidente da República que, juntamente com seu Estado Maior, ministros, acreditam em Deus, respeitam os seus militares, fato raro nas últimas três décadas em nosso país".

“Eu prego e zelo pela união de todos, pelo entendimento, pela paz e pela harmonia. Mas, os poucos setores que teimam remar em sentido contrário, tenho certeza, vocês perderão", disse mais à frente.

