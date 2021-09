Após ameaças de Bolsonaro, Moraes pauta ações sobre decretos de armas

O julgamento sobre as medidas que flexibilizam a compra de armamentos havia sido paralisado em abril, após pedido de vista do ministro edit

Por Thayná Schuquel, Metrópoles - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pautou nesta quarta-feira (8/9) o julgamento sobre a validade de decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que flexibilizaram a compra de armas.

A medida ocorre após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar que não cumprirá decisões judiciais do magistrado, durante discurso nos atos de 7 de setembro.

Com a decisão de Moraes, o julgamento ocorrerá no plenário virtual da Corte, entre os dias 17 e 24 de setembro. A análise sobre o tema começou em abril, mas acabou interrompida após pedido de vista do ministro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

