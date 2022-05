Após anúncio de Fabio Faria, Ministério das Comunicações diz que não tem planos de parceria com empresa de Musk

Apoie o 247

247 - O Ministério das Comunicações desmentiu o anúncio feito nesta sexta-feira (20) pelo ministro Fabio Faria de que o bilionário sul-africano Elon Musk estaria interessado em firmar uma parceria com a empresa por meio da empresa Starlink, de sua propriedade.

De acordo com o jornal O Globo, o ministério informou que não tem planos de parceria com empresa de Musk e que também deve seguir com os projetos já existentes com a Viasat, de comunicação via satélite concorrente da Starlink. Ainda segundo a pasta, que a partir de julho o país terá apenas 2,5 mil escolas rurais sem conexão com a internet, embora Musk tenha afirmado que pretende conectar 19 mil unidades de ensino pelo país e que contaria com “o apoio” do governo brasileiro para a efetivação do projeto.

“Existem atualmente 14,5 mil escolas sem internet no país. O Governo Federal anunciou a instalação de novos 12 mil pontos de Wi-Fi Brasil até julho. Apenas 2,5 mil escolas restarão para o segundo semestre”, informou o ministério, de acordo com a reportagem. “Não há previsão de parceria em curso”, completou a pasta sobre uma eventual parceria com a Starlink.

A Viasat, do também bilionário Mark Dankberg, possui uma parceria com o governo brasileiro no programa "Wi-fi Brasil". A empresa é concorrente da Starlink. Já o programa anunciado nesta sexta-feira é o chamado “Norte Conectado”, que prevê a implantação de cabos de fibra óptica na região da Amazônia.

Ainda de acordo com o Ministério das Comunicações, os dois programas serão continuados e que o Norte Conectado já está integrando 80 polos ribeirinhos que ao término de sua implantação irão beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros, O Wi-Fi Brasil, ainda segundo o ministério, já beneficia 2,8 milhões de pessoas, por meio de investimentos da ordem de R$ R$ 336,5 milhões.

