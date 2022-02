Após apoiar declaração pró-nazismo de Monark, Kim Kataguiri se desculpa: "errei"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) se desculpou nesta quarta-feira (9) após, no Flow Podcast, apoiar as declarações de Monark em defesa do nazismo.

"Eu errei. Eu disse algo que ofende a comunidade judaica. Que faz com que ela se sinta ameaçada", disse o parlamentar em transmissão ao vivo ao lado do deputado estadual Heni Ozi Cukier (Novo-SP).

Questionado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) no Flow sobre a criminalização do nazismo na Alemanha, o parlamentar afirmou que a decisão havia sido um erro. "Eu explico o que eu estava querendo dizer no Flow. Todo desenvolvimento da minha ideia foi no sentido de 'qual a melhor maneira de combater o nazismo?' Não tinha nenhum defensor de nazismo lá. Eu sempre fiz questão de deixar muito claro que é uma ideologia abjeta, que jamais deveria acontecer e que o objetivo era justamente como acabar com essa ideia de uma vez por todas".

