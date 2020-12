Após assassinato de cliente, Carrefour é excluído do Instituto Ethos

Organização de responsabilidade social corporativa impõe regras para o retorno da empresa, depois do espancamento seguido de morte de Beto Freitas, um homem negro, por dois seguranças edit

247 - O Carrefour foi excluído do quadro de associados do Instituto Ethos, que se dedica à responsabilidade social de empresas, após o caso de assassinato de um homem negro, Beto Freitas, por dois seguranças pela loja de Porto Alegre em novembro, na véspera do Dia da Consciência Negra.

A exclusão do Carrefour do Ethos acontece um dia depois da exclusão da empresa também de um índice de responsabilidade social da Bolsa de Valores.

A empresa pode retornar ao quadro de associados se cumprir uma série de medidas e apresentar progresso de resultados de alguns requisitos exigidos pelo instituto, informa reportagem da Folha .

O Carrefour foi excluído depois de observadas as respostas da empresa ao caso de assassinato.

