Após assassinato de Marcelo Arruda por bolsonarista, efetivo de segurança de Lula pode passar de 50

A PF vê como "inevitável" aumentar a segurança do ex-presidente, que já conta com 27 policiais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O assassinato do militante petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR) pelo terrorista bolsonarista Jorge José Guaranho acendeu mais um sinal de alerta na Polícia Federal acerca da segurança do ex-presidente Lula (PT) durante a campanha eleitoral.

O PT não pediu reforço na segurança de Lula, mas delegados que participam do planejamento disseram a Malu Gaspar, do jornal O Globo, ser inevitável aumentar o efetivo de policiais em torno do ex-presidente.

>>> Petistas comparam apoio de Anitta a Lula a um gol de Copa do Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais 20 ou 30 agentes podem ser deslocados para fazer a segurança do petista. O contingente pode chegar a 50. Hoje são 27.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estimativa foi passada pela PF a um representante do PT antes mesmo do assassinato em Foz do Iguaçu, em razão dos últimos episódios de violência contra apoiadores de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE