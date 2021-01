Após atraso em vacinação, Pazuello diz que Brasil terá 'avalanche' de vacinas até fevereiro

"Em janeiro e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas", disse o ministro da Saúde Eduardo Pazuello edit

247 - Após críticas sobre o atraso na vacinação contra a Covid-19 e na aquisição de insumos necessários para a produção do imunizante, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Brasil deverá receber uma "avalanche" de propostas de empresas farmacêuticas para o uso emergencial de suas vacinas seja aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A informação é do UOL.

"Em janeiro e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas", disse Pazuello nesta quinta-feira (21), durante o lançamento do programa ImunizaSUS, que visa treinar os profissionais de saúde para atuarem na vacinação da população.

"A gente tem que estar com muita atenção e cuidado para colocar todas elas, o mais rápido possível, disponíveis, dentro da segurança e da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, hora certa", ressaltou. "Confiem no SUS. Estamos todos juntos. Nosso país é um só. Ele nunca foi dividido. Ele nunca será dividido", completou Pazuello.

