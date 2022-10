Após áudio sobre fechar empresa se Lula ganhar, ex-prefeito é proibido por juíza de ameaçar funcionários

Apoie o 247

ICL

247 - Após o ex-prefeito de Porangatu e empresário Eronildo Lopes Valadares dizer em um áudio que vai fechar a empresa se Lula, do PT, ganhar a eleição, a Justiça do Trabalho proibiu nesta quarta-feira (12) que ele ameace os funcionários em relação à escolha do voto. Em caso de descumprimento, ele pode pagar multa. As informações são do portal G1.

Eronildo é empresário do ramo agropecuário e dono da Valadares Empresarial, uma loja de materiais para construção. No início do áudio que tem pouco mais de 1 minuto de duração, ele diz que os funcionários estão todos preocupados com o 2º turno da eleição. Ainda fala que parou de comprar produtos de fornecedores petistas.

"É isso que temos que estar falando, mostrar o seguinte: se querem o emprego, que deem valor em quem arruma emprego, quem dá a oportunidade para eles trabalharem. Se não, vão ter que procurar o pessoal do PT para arrumar emprego", diz o ex-prefeito.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.