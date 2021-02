Após boicotar vacina, Bolsonaro diz agora que tem "cheque de R$ 20 bilhões" para comprá-las

No entanto, Bolsonaro afirmou que não pode comprar as doses: "Não tem vacina, no mundo todo não tem vacina. Não é nós, é o mundo todo" edit

247 - Após ter boicotado as vacinas contra a Covid-19 e promovido retórica negacionista, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (15) que tem um "cheque de R$ 20 bilhões" para comprá-las

"Eu sempre falei: uma vez a Anvisa liberando, eu compraria. Tanto é que eu tenho, entre aspas, um cheque de 20 bilhões de reais para comprar vacina, a medida provisória que eu assinei agora, em dezembro do ano passado", disse, em conversa com a imprensa em São Francisco do Sul (SC), onde passa o feriado de Carnaval.

No entanto, Bolsonaro afirmou que não pode comprar as doses: "Não tem vacina, no mundo todo não tem vacina. Não é nós, é o mundo todo", afirmou.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

