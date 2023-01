Após bolsonaristas atacarem Barroso, Dino põe PF à disposição para investigar "agressão e ameaças a ministros"

"São extremistas antidemocráticos, que perseguem magistrados nas ruas, aeroportos, restaurantes, etc", frisou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que encaminhará um ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, disponibilizando a Polícia Federal para investigar ameaças e agressões dirigidas aos integrantes da Corte.

"Vou enviar ofício à presidente do STF frisando que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministros daquele tribunal e de outros. São extremistas antidemocráticos, que perseguem magistrados nas ruas, aeroportos, restaurantes, etc", disse Dino no Twitter.

A declaração de Dino foi feita nesta terça-feira (3), um dia após o ministro do STF Luís Roberto Barroso ter sido hostilizado por bolsonaristas no saguão de embarque do aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. O magistrado foi vaiado e xingado pelos extremistas.

Outros ministros da Corte, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, também são alvos frequentes de bolsonaristas e militantes da extrema direita que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial deste ano, além de acusarem os ministros de atuarem como “militantes judiciais” para prejudicar Jair Bolsonaro (PL)

