Após cirurgia no coração, Dilma deve ter alta nesta quinta-feira (2)

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff deve ter alta médica nesta quinta-feira (2), após ter passado por uma operação cardíaca na manhã desta quarta-feira (1) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sua assessoria informou que a petista está bem e em recuperação no quarto. O procedimento é chamado de “fechamento de FOP por cateterismo”. Ou seja, o fechamento de um pequeno buraco no coração.

“O procedimento cirúrgico realizado pela manhã na ex-presidenta Dilma Rousseff foi feito pelo médico Roberto Kalil e correu tudo bem. Dilma já está no quarto, se recuperando, almoçou e deve ter alta amanhã”, informou a assessoria.

Dilma chegou a São Paulo nesta terça-feira (31) para fazer exames no coração e realizar o procedimento cirúrgico.

O problema, decorrente de um defeito congênito, faz com que a parede interna do órgão, que separa o lado direito do lado esquerdo do coração, não fique completamente fechada. Uma das consequências do defeito ao longo da vida é aumentar os casos de derrame cerebral.

Em maio deste ano, Dilma foi internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde mora, com sintomas de uma isquemia cerebral transitória, problema que ocorre quando falta fluxo sanguíneo nos vasos.

