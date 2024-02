Após citar 'articulação com americanos', Dallagnol sugeriu tentativa dos EUA de prejudicar a Odebrecht na Colômbia

Segundo o lavajatista, agentes dos EUA repassaram a autoridades colombianas informações da empreiteira no Brasil, o que teria prejudicado a defesa da empresa no país andino edit

247 - Diálogos obtidos por investigadores na Operação Spoofing apontaram que o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) contou a colegas da Lava Jato sobre uma tentativa de prejudicar negócios da Odebrecht na Colômbia. De acordo com o então procurador, agentes dos Estados Unidos repassaram, de maneira informal, informações do acordo de leniência firmado pela empreiteira no Brasil. O repasse, feito a autoridades colombianas, teria prejudicado a defesa da corporação no país andino. A informação foi publicada nesta sexta-feira (16) por Veja.

De acordo com uma das mensagens, Dallagnol disse ao procurador Roberson Pozzobon, do Ministério Público Federal (MPF-PR), que recebeu ligação de agentes estrangeiros - norte-americanos falaram em um compartilhamento de informações à Colômbia. Em 23 de dezembro de 2016, o ex-deputado, então coordenador, deixou claro ser um repasse informal, quando dizer que "não foi MLAT". A sigla em inglês significa Mutual Legal Assistance Treaty, ou seja, a cooperação que acontece dentro dos trâmites legais.

“23 Dec 16- 00:03:36 Roberson [Pozzobon] MPF:Valeu, PG! Ótimas considerações. Pelo que os advs [advogados] falaram, ainda não há bloqueio decretado pelo TCU nesse procedimento da REPAR. O TCU teria simplesmente oficiado a ODE [Odebrecht] dizendo sobre o possível bloqueio, mas que ele poderia ser evitado caso ela estivesse contribuindo na leniência sobre os fatos (o que de fato está acontecendo nesse caso). Uma certidão nossa nesse sentido tvz [talvez] seja suficiente para evitar o bloqueio, por ora

01:01:22 Deltan [Dallagnol]:Os americanos me ligaram hoje de noite para dizer que passaram infos informalmente pra Colômbia por ser um excelente parceiro de cooperação (war on drugs [guerra às drogas], certamente), mas ressaltando que não foi MLAT etc… o lado bom é que estão mostrando pudores e cuidado conosco, embora tenham enviado a info. Não podemos contar para a empresa, sob pena de deixarem de nos colocar a par. Vamos ver como evolui. Acho cedo para voltar a pedir algo sobre isso pros americanos, até pelo cuidado que tiveram”

'Articulação com os americanos'

Em 2019, ganhou repercussão na imprensa e nas redes sociais os trechos das conversas do ex-juiz com procuradores do MPF-PR, entre eles Deltan Dallagnol. A divulgação dos diálogos ficou conhecida como Vaza Jato. De acordo com as mensagens, Moro interferia na elaboração de denúncias, que devem ser feitas apenas por promotores, para, em seguida, o juiz decidir se absolve ou se condena a pessoa investigada. Um dos diálogos da Vaza Jato mostrou que, segundo o então procurador Deltan Dallagnol, alguns procedimentos jurídicos da Lava Jato dependiam de "articulação com os americanos".

Segundo a reportagem no jornal francês Le Monde, em 2021, o estreitamento das relações entre os EUA e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) começou em 2007. Em 2014, começou a Lava Jato, que teve o atual parlamentar como juiz. Em 2021, ele foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme a publicação francesa, em 2007, autoridades norte-americanas estavam irritadas com uma suposta falta de cooperação dos diplomatas brasileiros com os Estados Unidos no combate ao terrorismo. Naquele ano, Moro foi convidado a participar de um encontro, financiado pelo departamento de estado americano. O convite foi aceito. Ele fez contato com representantes do FBI, do Departament of Justice (DOJ) e do Departamento de Estado dos EUA (equivalente ao Itamaraty).

Anos depois, final do governo Lula e início da gestão de Dilma Rousseff, autoridades estrangeiras, com destaque para um grupo anticorrupção da OCDE, influenciado pelos EUA, pressionaram cada vez mais o Brasil a ter leis mais duras de combate à corrupção, e ajudaram a repercutir dentro e fora do território brasileiro a informação de que o país sul-americano poderia se descontrolar cada vez mais politicamente e institucionalmente.

Lava Jato

A partir de 2014, a Lava Jato começou a direcionar acusações contra o PT e contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi tirado da eleição de 2018, após ser condenado sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP) - ao apresentar a denúncia, em 2016, o procurador Henrique Pozzobon disse "não teremos aqui provas cabais" das acusações contra o petista.

Em 2021, o STF declarou a suspeição de Moro nos processos contra Lula, que teve seus direitos políticos devolvidos.

Atualmente, Moro é investigado após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, atendendo a pedidos da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR), determinou a abertura de um inquérito na Corte contra o ex-juiz e procuradores que participaram de um acordo de delação premiada na Lava Jato. O empresário Tony Garcia foi quem denunciou as ilegalidades do ex-magistrado.

