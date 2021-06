Após comentário de Fernández sobre brasileiros, Bolsonaro compara presidente argentino com Maduro

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro comparou nesta quinta-feira o presidente da Argentina, Alberto Fernández, com o líder venezuelano, Nicolás Maduro, após declaração do mandatário argentino na véspera sobre as origens dos brasileiros, mas garantiu que a rivalidade com os vizinhos se dá apenas no futebol.

"O presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa de barco e nós viemos da selva. Eu lembro uma coisa, logo que Chávez (ex-presidente venezuelano) morreu, assumiu Maduro, e ele falava que conversava com passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez", disse Bolsonaro a apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada nesta manha.

"Eu acho que Maduro e Fernández, para eles não têm vacina", acrescentou o presidente brasileiro, como quem diz que os dois líderes não têm jeito.

Na quarta-feira, em uma visita oficial do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, Fernández estava falando dos laços que ligam a Argentina à Europa, quando deu uma declaração polêmica, apontada como racista por alguns críticos.

"Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, os argentinos, viemos dos barcos. E eram barcos que vinham da Europa”, disse Fernández.

Mais tarde, em seu Twitter, o presidente argentino pediu desculpas. "Não quis ofender a ninguém, mas de qualquer forma, a quem se sentiu ofendido ou invisibilizado, desde já minhas desculpas", escreveu.

Na noite de quarta, Bolsonaro já havia tuitado uma foto onde aparece sorrindo cercado de indígenas, escrevendo simplesmente a palavra "selva" em letra maiúscula, com o emoji da bandeira brasileira ao lado.

Ainda a apoiadores, Bolsonaro disse que trocou mensagens com o ex-presidente da Argentina Mauricio Macri, antecessor de Fernández e aliado do presidente brasileiro, nesta quinta e que está tudo bem na relação com os argentinos.

"Eu troquei mensagem hoje com ex-presidente Macri. Não tem nenhum problema entre nós e nem com povo argentino. Rivalidade com a Argentina só no futebol", disse.

