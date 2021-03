Após convocação de Kakay, OAB discutirá omissões de Bolsonaro na pandemia

De acordo com comunicado do presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, a reunião deve ocorrer na manhã da próxima terça. A decisão vem após o advogado Kakay convocar os colegas de profissão a reagirem contra o governo federal edit

247 - Após o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, criticar a omissão de Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus e chamar os advogados brasileiros a reagirem contra o governo federal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, enviou um comunicado aos membros da entidade, segundo a Folha de S. Paulo, convocando sessão extraordinária para a discussão sobre a gestão Bolsonaro.

Segundo a mensagem de Santa Cruz, a reunião deve ocorrer na próxima terça-feira (9) na parte da manhã. “Após reflexão e conversas com alguns conselheiros penso que podemos antecipar esse debate convocando uma sessão extraordinária para tratar da pandemia. Estou indicando a manhã da terça-feira, 09/03, 9h. Peço que todos coloquem em suas agendas”.

Na provocação de Kakay aos advogados, ele cravou: “está absolutamente comprovado que o Presidente da República fez uma opção de não comprar vacina, por uma definição política, desde meados do ano de 2020, e isto é a maior causa do caos, do número incalculável e desmedido de mortes. Os advogados, especialmente os advogados criminais, devem uma resposta ao povo brasileiro".

