Após crise no Enem, governo deve ter nova derrota com ID Estudantil

Parlamentares do Congresso avaliam que o governo deve ser derrotado na discussão sobre a MP da ID Estudantil, prestes a perder a validade. Segundo o deputado Israel Batista (PV), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, "implodiu as pontes de comunicação com o Congresso". Para deputado Idilvan Alencar (PDT), a permanência de Weintraub no cargo se tornou "inviável"

247 - Parlamentares do Congresso Nacional avaliam que o governo deve ser derrotado na discussão sobre a MP (Medida Provisória) da ID Estudantil, prestes a perder a validade. A MP abriu portas para a emissão de carteirinhas estudantis digitais pelo governo, uma ofensiva contra entidades estudantis como a UNE (União Nacional dos Estudantes), que têm a expedição do documento como uma de suas principais fontes de renda.

De acordo com o deputado Israel Batista (PV), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, "implodiu as pontes de comunicação com o Congresso". "Os deputados têm uma percepção negativa do ministro, mesmo os que pertencem a partidos alinhados ao governo. Ele é um mero polemista", afirma.

O deputado Idilvan Alencar (PDT), da Frente Parlamentar Mista da Educação, destaca que "não houve nenhuma movimentação do governo para aprovar [o texto]". "A gente não discutiu nada sobre isso. Não há diálogo entre o ministério da Educação e o Congresso. Quando veio aqui, ele [Weintraub] gritou, se descontrolou", disse ele, para quem a permanência de Weintraub no cargo se tornou "inviável". As entrevistas foram publicados no portal Uol.

O governo já vem desgastado na área da educação após os erros de correção do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que, segundo o ministério da Educação, afetou cerca de 6 mil estudantes.

O aplicativo do governo para a emissão das carteirinhas digitais foi lançado em novembro, mas a lei não é definitiva. As MPs têm de ser aprovadas por maioria simples na Câmara e no Senado em até 120 dias, ou perdem validade. A norma referente à MP da carteirinha digital perde efeito na segunda quinzena de fevereiro.