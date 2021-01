Após criticar vacinas, Bolsonaro promete que 'toda população será imunizada em curto espaço de tempo'

Após passar meses criticando e colocando em dúvida a eficácia as vacinas contra a Covid-19, Jair Bolsonaro disse que o governo firmou contratos "com vários laboratórios e as vacinas começaram a chegar, e vão chegar, para vacinar toda a população em um curto espaço de tempo” edit

247 - Após passar meses colocando em dúvida a eficácia as vacinas contra a Covid-19, Jair Bolsonaro prometeu que o governo irá vacinar toda a população brasileira “em um curto espaço de tempo”. Ele, porém, não deu um prazo de quando isso poderá acontecer.

“A Europa e alguns países aqui da América do Sul não tem vacina. E nós sabemos que a procura é muito grande. Nós assinamos convênios, fizemos contratos e compromissos, desde setembro do ano passado, com vários laboratórios e as vacinas começaram a chegar, e vão chegar, para vacinar toda a população em um curto espaço de tempo”, disse Bolsonaro durante cerimônia de inauguração de uma ponte em Propriá (SE) nesta quinta-feira (28), de acordo com o jornal O Globo.

