Após decisão do STF, Moro se esquiva: 'não tive interesse pessoal nesse caso, nem estava acompanhando o julgamento'

Ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro disse apenas que está tranquilo em relação ao julgamento do STF, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato edit

247 - No momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro estava participando de uma live com o grupo Alma Premium, formado por vários empresários do País e voltou a dizer que está com a consciência tranquila, sem entrar em detalhes sobre o julgamento.

"Eu particularmente tenho a consciência tranquila do trabalho que foi realizado", disse. "Eu não tive interesse pessoal nesse caso, nem estava acompanhando o julgamento", acrescentou.

O ex-juiz condenou Lula sem provas no processo do tríplex em Guarujá (SP) e emitiu a ordem de prisão sem o esgotamento de todos os recursos judiciais.

Moro também recebeu o convite da equipe de Jair Bolsonaro ainda na campanha eleitoral e liberou a delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci a menos de uma semana do primeiro turno da eleição, para prejudicar a candidatura de Fernando Haddad (PT).

