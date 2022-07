Após denúncia do MP, família de Marcelo Arruda espera “que se faça Justiça de forma exemplar”

Apoie o 247

247 - A família do guarda municipal e dirigente petista Marcelo Arruda, assassinado pelo bolsonarista Jorge Guaranho no dia 9 de julho, espera “que se faça Justiça de forma exemplar” após a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal nesta quarta-feira (20).

“Inicia-se o processo penal, esperando a família da vítima que se faça Justiça, de forma exemplar, para que fatos como este não mais se repitam, especialmente no momento em que a sociedade brasileira e internacional, busca preservar o Estado Democrático de Direito, atacado pelos instigadores do ódio”, diz trecho da nota divulgada logo após a divulgação da denúncia, assinada pelo advogado Daniel Godoy Junior, que representa a família.

Leia a íntegra:

DANIEL GODOY JUNIOR – ADVOGADO FAMILIA MARCELO

“A denúncia crime apresentada na data de hoje pelo Ministério Público em Foz do Iguaçu, tendo em vista o assassinato de Marcelo Arruda, descreve as circunstâncias do crime como praticado por motivo fútil em face de “preferências político-partidárias antagônicas”. Dizem os promotores, que Jorge Guaranho, “...dolosamente e imbuído da mesma fútil motivação, dizendo ‘petista vai morrer tudo’, detonou dois disparos contra a vítima, atingindo-a no abdômen e na coxa direita, o que a fez cair. Ato contínuo, o denunciado, correndo, ingressou no quiosque e, extravasando todo seu animus necandi, detonou mais um disparo na vítima já caída, sem, contudo, alvejá-la, por força da intervenção de Pâmela."

Inicia-se o processo penal, esperando a família da vítima que se faça Justiça, de forma exemplar, para que fatos como este não mais se repitam, especialmente no momento em que a sociedade brasileira e internacional, busca preservar o Estado Democrático de Direito, atacado pelos instigadores do ódio.

Que a morte de Marcelo não tenha sido em vão, servindo de alerta para responsabilidade de todos para com a preservação da paz.

