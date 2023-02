Após denúncias de assédio, embaixador brasileiro no Mali é removido pelo Itamaraty

Apoie o 247

ICL

247 - O Itamaraty informou, via comunicado oficial, que removeu o embaixador Carlos Eduardo de Ribas Guedes da embaixada do Brasil no Mali, após denúncias de assédio feitas por diplomatas que trabalham no local.

"Na nota, o Itamaraty apontou que também recebeu acusações de conduta incompatível com a moralidade administrativa, inobservância de normas legais e regulamentares e falta de urbanidade na repartição", informa o portal g1.

O embaixador será monitorado por dois anos e precisou assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual se comprometeu a não mais descumprir as leis. Ribas Guedes também "será objeto de imediato processo administrativo disciplinar que considerará fatos pregressos como agravantes".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.