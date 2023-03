Após denúncias em vinícolas gaúchas, CNBB diz que vinho canônico não pode ter elo com trabalho escravo

Recomendação da CNBB é que "se busquem, para a celebração da missa, vinhos de proveniência sobre as quais não existam dúvidas a respeito dos critérios éticos na sua produção” edit

247 - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota recomendando que os vinhos utilizados em missas e outras celebrações religiosas sejam comprados de empresas sem ligação com o trabalho análogo à escravidão. O alerta vem na esteira das denúncias envolvendo a descoberta de cerca de 200 trabalhadores originários da Bahia trabalhando em situação análoga à escravidão em vinícolas do Rio de Rio Grande Sul.

A nota, assinada pelo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portella Amado, ressalta que a Igreja possui responsabilidade na compra do vinho canônico utilizado nas missas e que "qualquer tipo de trabalho em condições que ferem o respeito pela dignidade humana não pode ser aprovado”.

“No Brasil existem diversas vinícolas que oferecem vinho canônico. Desse modo, é recomendável que se busquem, para a celebração da missa, vinhos de proveniência sobre as quais não existam dúvidas a respeito dos critérios éticos na sua produção”, finaliza a nota. .

Leia a íntegra da nota da CNBB.

VINHO CANÔNICO

Quem ama a Deus

ame também o seu irmão (1 Jo 4,21)

Brasília, 28 de fevereiro de 2023

A Igreja tem a responsabilidade de zelar pelo tipo de vinho utilizado nas celebrações das missas. A CNBB, por meio da Comissão Episcopal para a Liturgia, promoveu encontros com cerca de 15 vinícolas a respeito das caraterísticas de tal vinho.

Qualquer tipo de trabalho em condições que ferem o respeito pela dignidade humana não pode ser aprovado. Todas as denúncias devem ser investigadas nos termos da lei.

No Brasil existem diversas vinícolas que oferecem vinho canônico. Desse modo, é recomendável que se busquem, para a celebração da missa, vinhos de proveniência sobre as quais não existam dúvidas a respeito dos critérios éticos na sua produção.

