Após derrota de Bolsonaro, Guedes se pronuncia e diz que vai ajudar na transição

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, que ainda não fez pronunciamento público após a derrota de Jair Bolsonaro (PL), disse que vai ajudar a equipe de transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Guedes afirmou em conversas com aliados, que a sua colaboração se dará assim que for procurado por membros do governo eleito. As informaçõe são da jornalista Carla Araújo, do Uol.

A apatia de Bolsonaro e membros do seu governo depois da derrota tem sido chamada de "luto", termo que também vem sendo usado por Guedes. Ainda de acordo com a reportagem, o ministro teria cancelado a sua participação na Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (UNFCCC - COP-27) e foi representado pelo secretário-executivo da pasta, Marcelo Guaranys. Guedes justificou sua ausência alegando estar gripado.

Desde a vitória de Lula, Guedes acompanhou Bolsonaro na visita do presidente a ministros do STF na semana passada e participou de reuniões com membros do TCU (Tribunal de Contas da União) para tratar da transição.

