Após derrota em recurso no STF, Carla Zambelli diz que irá acatar a decisão da corte

247 - Respondendo a diversos processos no Supremo Tribunal Federal STF), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que irá acatar a decisão da corte, que formou maioria e manteve a decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender o porte de armas da deputada.

“Apesar das divergências de entendimento havidas entre mim e o Tribunal, cabe-me o respeito à decisão e o esgotamento dos recursos aplicáveis para contestação de seus fundamentos”, disse a parlamentar em nota.

Por determinação do ministro Gilmar Mendes, a congressista entregou seus armamentos à Polícia Federal.

Zambelli disse que recebeu com “surpresa” o não acolhimento de seu recurso na Corte e disse que os fatos referentes ao processo se deram “em momento de lazer” com seu filho e amigos e “não decorreram em absoluto do meu exercício parlamentar”.

A deputada bolsonarista perseguiu um homem com uma arma em mãos pelas nas ruas de São Paulo (SP) na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

Só os ministros André Mendonça e Nunes Marques, ambos indicados por Jair Bolsonaro quando presidente, divergiram do voto do relator, Gilmar Mendes.

