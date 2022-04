Após destruir direitos sociais, Temer propõe "ponte social para o futuro"

Beneficiário do golpe de estado que jogou milhões de brasileiros na pobreza, Michel Temer agora propõe pacote social a Simone Tebet edit

247 – O golpista Michel Temer, que usurpou a presidência da República com o golpe de estado de 2016 e que destruiu direitos sociais e trabalhistas com sua "ponte para o futuro", agora está propondo a sua candidata Simone Tebet (MDB-MS) uma "ponte social para o futuro".

Segundo a coluna Painel , Temer disse "ser necessário deixar de lado, por hora, as questões econômicas e fiscais, porque esse papel já foi desenvolvido pela instituição do teto de gastos e pela aprovação da reforma da Previdência". Na sua visão, "o momento exige concentrar-se, defendeu, em questões voltadas para o futuro: direitos trabalhistas adequados à nova realidade do mercado, o desenvolvimento humano e a economia verde."

