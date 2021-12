Após determinar adoção do passaporte vacinal, Barroso vira alvo da milícia digital bolsonarista

Nas postagens, o ministro do STF é acusado de “violar a democracia” e “usurpar prerrogativa do Poder Executivo”. Os ataques mais pesados partiram de perfis ligados a parlamentares bolsonaristas edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Luís Roberto Barroso virou alvo da milícia digital bolsonarista após determinar a adoção do passaporte vacinal no país. De acordo com a Coluna do Estadão, de O Estado de S. Paulo, um levantamento realizado pela Bites Consultoria apontou que Barroso foi alvo de ao menos 109 mil menções nas redes sociais desde o último sábado (11) e os tweets que registraram os maiores engajamentos foram postados por parlamentares e influenciadores bolsonaristas.

Nas postagens, Barroso é acusado de “violar a democracia” e de “usurpar a prerrogativa do Poder Executivo”. “Os estilingues virtuais mais pesados, considerando os compartilhamentos, foram os empunhados pelos deputados Bia Kicis (PSL-DF), Filipe Barros (PSL-PR) e Paulo Eduardo Martins (PSC-PR)”, destaca a reportagem.

Ainda conforme a Bites Consultoria, as menções dirigidas ao ministro do STF são inferiores às registradas em outros momentos, como em abril, quando ele determinou a abertura da CPI da Covid. Na ocasião, ele teve 243,3 mil citações no Twitter.

