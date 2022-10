Após dia intenso de denúncias de crimes eleitorais, começa a apuração do 2º turno; acompanhe

Dia foi marcado por operações da PRF que, segundo denúncias, dificultaram a chegada de eleitores, principalmente do Nordeste, às urnas edit

247 - Após um domingo (30) marcado por operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que, segundo denúncias, dificultaram a chegada de eleitores às urnas, principalmente no Nordeste, começou a apuração dos votos deste segundo turno.

Na primeira etapa do pleito, o ex-presidente Lula (PT) recebeu 48,43% dos votos. Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, teve 43,20%.

Em entrevista coletiva antes do fechamento das urnas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse ter conversado com o diretor-geral da PRF, o bolsonarista Silvinei Vasques, e garantiu que eleitores não foram impedidos de votar.

"O prejuízo que causou aos eleitores foi o atraso, mas volto a dizer: nenhum ônibus voltou para a origem. Todos foram para a seção eleitoral", disse. Segundo o ministro, os veículos parados pela PRF nas estradas passavam por vistoria de 15 minutos, sendo que nenhum deles foi obrigado a retornar à origem e pôde transitar até o destino sem impedimentos.

A campanha de Lula chegou a pedir às autoridades eletorais a ampliação do prazo de votação, mas encerramento seguiu o horário padrão: 17h.

