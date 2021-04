Após divulgação de conversa entre Bolsonaro e Kajuru, plenário do STF deve confirmar instalação de CPI

Avaliação dos ministros do STF é que a divulgação do diálogo surtiu efeito contrário do esperado por Jair Bolsonaro, uma vez que qualquer recuo significaria ceder à intimidação que o ex-capitão tenta colocar sobre a Corte edit

247 - A divulgação de uma conversa pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) em que Jair Bolsonaro revela a intenção de usar a CPI da Pandemia para perseguir governadores, prefeitos e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), causou indignação na Corte Suprema e os magistrados deverão confirmar a liminar do ministro Luís Roberto Barroso, que determinou por meio de liminar que o Senado instale o colegiado, durante sessão do plenário do tribunal, marcada para esta quarta-feira (14). A informação é da coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo

A avaliação dos ministros do STF é que a divulgação do diálogo surtiu efeito contrário do esperado por Bolsonaro, uma vez que qualquer recuo significaria ceder à intimidação que o ex-capitão tenta colocar sobre a Corte para impedir a abertura da CPI que visa apurar supostos crimes e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

