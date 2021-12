Após dizer que 315 milhões de brasileiros foram vacinados, Queiroga apaga publicação no Twitter

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apagou no início da manhã desta segunda-feira, 27, uma publicação no Twitter na qual inflou os números da população para justificar as ações do governo durante a pandemia do coronavírus. No post, Queiroga afirmou que havia vacinado mais de 315 milhões de pessoas. Entretanto, o Brasil tem apenas 214 milhões de habitantes, de acordo com a última estimativa de população divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - que não realizou o Censo por causa da pandemia. A informação é do portal UOL.

Após a repercussão negativa da afirmação, o ministro fez nova publicação na qual corrigiu os dados, que se referiam na verdade, a "mais de 315 milhões doses de vacina contra a covid-19 e distribuímos mais de 380 milhões de doses aos Estados e municípios. Fomos um dos primeiros do mundo a aplicar doses de reforço e já estamos doando vacinas para países mais necessitados", afirma.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE