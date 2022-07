Após elogiar bolsonarista que banhou carro com gasolina, ministro apaga postagem de rede social

Postagem do ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, não fazia nenhuma referência aos riscos de um incêndio ou de explosão que poderiam acontecer em decorrência do ato edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, apagou do Twitter a postagem que fez elogiando um bolsonarista que “deu um banho de gasolina” no carro e no chão de um posto em comemoração pela redução dos preços dos combustíveis.

"Bom demais ver a alegria do brasileiro com a queda do preço da gasolina. Deixo meu abraço a esse brasileiro que não conheço mas que alegrou meu dia com sua alegria e bom humor!!! Boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus", postou Sachsida.

Na postagem, que foi apagada horas depois sem explicações, o ministro não fazia nenhuma referência aos riscos de um incêndio ou de explosão que poderiam acontecer em decorrência do ato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE