Após encontro com Lula, Boulos se reúne com lideranças do PSOL e Túlio Gadêlha, do PDT

Por Ivan Longo, Revista Fórum - As articulações da oposição para fazer frente ao governo de Jair Bolsonaro e mirando as eleições de 2022 seguem a todo vapor. Nesta quinta-feira (27), uma semana após se reunir com o ex-presidente Lula (PT), o ex-presidenciável e ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), se reuniu com o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE), com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, e com Dani Portela (PSOL-PE), vereadora mais votada do Recife na última eleição municipal.

“Bom café hoje com @tuliogadelha, junto com @julianopsol e @daniportelapsol, para debatermos a luta contra Bolsonaro e a construção de caminhos para o futuro”, escreveu Boulos nas redes sociais ao compartilhar uma foto do café entre as lideranças partidárias.

Ótimo papo, pessoas agradabilíssimas. Baixamos as máscaras apenas para almoçar, tomar o café e fazer a foto. É sempre bom lembrar: a máscara salva vidas. https://t.co/dkpaaqQ9Qp — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) May 27, 2021

