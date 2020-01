Após erro no Enem, site do Sisu apresenta pane e usuários reclamam

Revista Fórum - Mensagens de inscrições encerradas uma hora após a abertura, panes, instabilidade e bloqueio de contas. Depois de assumir um erro que prejudicou milhares de alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Ministério da Educação (MEC) insistiu em abrir nesta terça-feira (21) do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o resultado foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

As queixas começaram por volta das 10h30, depois que o ministro Abraham Weintraub gravou um vídeo dizendo que o Sisu estaria funcionando normalmente.

Bom dia! O Sisu está rodando normalmente nesta manhã. Manteremos as inscrições até domingo (26). Cada participante pode optar por se inscrever em dois cursos diferentes! Boa sorte a todos! pic.twitter.com/IFkqmoQ4Jx — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 21, 2020

Minha situação dpois d tentar entrar no Sisu 1036393739 vezes. Já vi d tudo: inscrições encerradas, selecione o captcha, página ñ carregando, Erro, ATÉ A PÁGINA APAGAR O MEU LOGIN E SENHA DPOIS D EU CONFIRMAR.

Já tinham me dito que o site é ruim, mas ñ sabia que era essa merda. pic.twitter.com/VfpsGIHxKd — Guilherme M. Anicio (@GuiAnicio) January 21, 2020

Passei a manhã inteira tentando entrar no site

Deu erro umas cinquenta mil vezes

Provei tanto que não sou um robô que agora tô achando que sou um robô

A desgraça não carrega nem pelo celular

inscrições encerradas

Exploda Abraao, exploda

Eu to com muito ódio desse sisu pic.twitter.com/mo5Q0ov2l8 — Ana(ruto) (@Exaustaeacabada) January 21, 2020

Olha Sisu, eu achei que o máximo que vc faria era os erros do captcha mas sumi com o botão de inscrição é sacanagem... pic.twitter.com/cnUoRArCHu January 21, 2020

" Não vou me estressar hoje "

- Site do Sisu trava e fica mandando eu seleciona o CAPTCHA depois de 100000000 de tentativas ...

- Eu : pic.twitter.com/h7VGrdeTrC — Sabrina (@sanana_33) January 21, 2020

Eu e todo mundo que tá tentando acessar o Sisu pic.twitter.com/xuFBCzn6A4 — Guilherme 🐗🔥 (@guiilherme017) January 21, 2020

A paciência do estudante sendo testada ao seu limite extremo #sisu pic.twitter.com/bjy8ki4LlR — Vitória (@vitoriabritop) January 21, 2020

se nem no site eu consigo entrar, imagina na faculdade.. #Sisu pic.twitter.com/5j6y0JKfGN — Isabela Ribeiro (@belaribeiroo) January 21, 2020

