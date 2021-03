Após êxodo de diretores, governo indica cinco novos nomes, incluindo dois militares, para Conselho da Petrobras

Quatro membros do conselho pediram demissão na semana passada, insatisfeitos com a nomeação de Silva e Luna. Duas das nomeações são da ala militar edit

247 - O governo federal indicou na manhã desta segunda-feira (8) cinco novos nomes para o Conselho Administrativo da Petrobras, após quatro membros pedirem para deixar seus cargos na semana passada.

A nomeação de Joaquim Silva e Luna para a presidência da estatal insatisfez muitos gestores da companhia, que acreditam que isso pode fazer com que o preço do combustível não flutue mais de acordo com o mercado internacional.

O colegiado é formado pelo presidente e dez conselheiros, sendo seis destes nomeados pelo governo federal.

Além de Silva e Luna, foram indicados para compor o colegiado Márcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza, Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, Eduardo Bacellar Leal Ferreira para presidir o Conselho de Administração e Ruy Flaks Schneider. Os dois últimos são da ala militar.

As informações foram reportadas no Antagonista.

