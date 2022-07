Após fala racista de Nelson Piquet, PL muda nome de autódromo no DF

O ex-piloto de F1 Nelson Piquet se referiu a Lewis Hamilton como "neguinho" e disse que ele deveria "estar dando mais o c*" edit

Metrópoles - Após a repercussão negativa de fala racista e homofóbica do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, um projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) pretende mudar o nome do Autódromo Internacional Nelson Piquet.

Recentemente, tornou-se pública uma entrevista em que Piquet se referiu ao campeão da F1 Lewis Hamilton como “neguinho” e falou que ele deveria “estar dando mais o c*”, em referência homofóbica. Depois, o ex-piloto se desculpou.

O autódromo situado no Setor de Recreação Pública Norte, ao lado do Estádio Mané Garrincha, foi inaugurado em 1974 e batizado em homenagem a Nelson Piquet. O espaço passa por reforma.

“Infelizmente, essa denominação não merece ser mantida, porque recentes declarações notoriamente racistas e homofóbicas por parte do ex-piloto tornaram sua associação com o Distrito Federal motivo de constrangimento para nossa população”, diz trecho do PL apresentado pelo deputado distrital Fábio Felix (PSol).

