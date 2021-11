Após fiasco com aplicativo, PSDB anuncia retomada das prévias para este sábado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O PSDB retomará neste sábado (27) as prévias para as eleições presidenciais de 2022, após o fiasco envolvendo o aplicativo de votação dos filiados.

Segundo o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, a previsão é que a votação comece às 8h e termine às 17h. A expectativa é que o vencedor seja anunciado até as 20h.

"Nosso corpo técnico chegou a um entendimento de que — dentro das características, das possibilidades do tempo, do rigor técnico dos testes e de não haver ainda nenhuma tecnologia absolutamente robusta para algo que o PSDB exige — escolhemos uma empresa que vai retomar o processo de prévias do PSDB amanhã no mesmo horário da tradição eleitoral brasileira, de 8h às 17h”, afirmou Araújo.

PUBLICIDADE

A empresa escolhida para dar continuidade ao processo de votação neste sábado foi a BeeVoter. Segundo Bruno Araújo, a decisão foi tomada após o aplicativo resistir a uma alta carga horária de testes. "A Beevoter foi submetida a um conjunto de carga horária de dezenas de dezenas de horas ao todo, somada os testes feitos pelo próprio partido, pela campanha de Eduardo Leite, João Doria e Arthur Virgílio", disse.

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (26) mostra que os presidenciáveis tucanos, João Doria e Eduardo Leite, com apenas 2% de intenções de voto cada. Confira:

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE