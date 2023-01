Após fracasso em tentativa de golpe, terroristas tentam despistar PRF e fogem de Brasília em ônibus interestaduais

Apoie o 247

247 - A rápida reação das forças de segurança e do Poder Judiciário para prender e punir os envolvidos nos atos terroristas registrados em Brasília, no domingo (8), tem levado os líderes das caravanas bolsonaristas a orientarem os militantes de extrema direita para evitarem deixar a capital federal nos ônibus das caravanas golpistas por meio do uso de ônibus de linha interestaduais.

“Em áudios, os líderes dessas excursões estão comunicando aos seguidores de Bolsonaro que não terão esse transporte de volta [os ônibus das caravanas] e que busquem outros meios de voltarem para a casa”, diz o colunista Ricardo Noblat, do Metrópoles.

Ainda conforme a reportagem, um dos líderes alerta que o recado deixado por meio de áudio no aplicativo WhatsApp é a última orientação do gênero, "pois o grupo será extinto, para não deixar rastros”.

