Após frase preconceituosa sobre favela, internautas ironizam que próximo comício de Ciro será em Paris

247 - Após Ciro Gomes dar uma declaração preconceituosa contra moradores de favelas, durante encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), na capital fluminense, internautas sugeriram ao candidato que seu próximo comício seja em Paris, local escolhido pelo pedetista como destino no momento em que os brasileiros enfrentaram uma batalha contra o fascismo o segundo turno das eleições de 2018.

“É um comício pra gente preparada, imagina explicar isso na favela", afirmou o pedetista, pondo em dúvida se moradores de comunidades compreenderiam suas propostas para a economia.

Veja a repercussão:

A gente que é de periferia e favela não precisa se ninguém explicando nada não. Quem sabe da vida, da realidade e de política pública somos nós.



Arrogância não ganha nem amizade, quem dirá eleição.



Ciro você pode voltar pra Paris, que aqui não faz falta. August 31, 2022

Após frase sobre favela, próximo comício de Ciro será em Paris pic.twitter.com/bMf26RyqKQ — Sensacionalista (@sensacionalista) August 31, 2022

O coroné tira sarro de favelados, ri da pobreza com empresários.

Eu voto em quem cuida de gente. — Maufalavigna (@Maufalavigna) August 31, 2022

E não falsear o evento e, pior, ainda transformar em um exercício de virtude. Um ato de humildade? É sério? Volta para Paris, Ciro! Aqui na favela, na periferia, no subúrbio ninguém quer ouvir essas asneiras que você usa para seduzir o povo da FIRJAN. September 1, 2022

Na favela pode não ter acionista, especulador ou conhecedor de Paris, mas tem gente inteligente, preparada e que conhece de economia porque vive os seus desafios na prática. Ciro, foi um metalúrgico que conduziu o melhor momento do pais. @LulaOficial sabe que o pobre é a solução! pic.twitter.com/yIgTFvO8do — Laura Sito 13300 (@laurasito) August 31, 2022





