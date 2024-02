Após fuga de presos, governo vai rever protocolos em presídios federais

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou, nesta quarta-feira (14), a revisão dos equipamentos e protocolos de segurança das cinco penitenciárias federais, informa reportagem do Metrópoles. O ministro também determinou outras medidas relacionadas com o caso, como o envio do secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, a Mossoró para acompanhar a investigação da fuga dos presos e definir ações no âmbito administrativo.

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) vão colaborar na localização dos presos foragidos.

O Brasil possui cinco penitenciárias federais. Elas estão localizadas em Brasília (DF), Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR). Essas unidades prisionais são ligadas ao Sistema Penitenciário Federal (SPF). De acordo com o Ministério da Justiça, são levados para as penitenciárias federais os presos com alto nível de periculosidade, muitas vezes ligados a organizações criminosas como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

As penitenciárias federais possuem um sistema de vigilância avançado, com monitoramento de som e imagem em tempo real dos detentos.

