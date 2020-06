Após fuga para Miami, Weintraub posta nova foto bajulando EUA

Após fugir do Brasil com a ajuda ilegal do governo, pois as fronteiras do Brasil estão fechadas para a entrada de brasileiros, o ex-ministro Abraham Weintraub postou uma nova foto nesta terça-feira (23) enaltecendo a cultura estadunidense edit

247 - Após fugir do Brasil na última sexta-feira (19) com métodos escusos, pois as fronteiras dos EUA estão fechadas para a entrada de brasileiros, o ex-ministro Abraham Weintraub postou uma nova foto nesta terça-feira (23) enaltecendo a cultura estadunidense.

Ele postou uma foto em uma cafeteria em Miami, segurando um copo escrito: “Café da manhã favorito da América”.

Nesta segunda-feira (22), ele postou outra foto na rede estadunidense de fast food KFC.





Fuga e falsificações

Com medo de uma possível prisão, após disparar ataques contra o STF, Weintraub contou com uma verdadeira força tarefa do governo para fugir do Brasil. Jair Bolsonaro retificou a exoneração do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (23). A retificação afirma que a exoneração do ministro teria início no dia 19 de junho, e não no dia 20, quando foi publicada a decisão anterior em edição extra do DOU. A nova redação deixa claro que houve uma falsificação proposital com o objetivo de permitir a fuga de Weintraub e sua entrada nos EUA com utilização indevida no passaporte diplomático.

