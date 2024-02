Após Gilmar ver 'confissão' de Bolsonaro, Lindbergh diz que não há escapatória ao ex-presidente

Ministro do STF afirmou em entrevista que o ex-ocupante do Palácio do Planalto passou de "possível autor intelectual para pretenso autor material" da tentativa de golpe de Estado edit

247 - Em publicação na rede social X, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou não ver mais escapatória para Jair Bolsonaro (PL), ecoando as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes sobre as investigações envolvendo o ex-ocupante do Palácio do Planalto.

Gilmar Mendes, em entrevista ao programa Papo com Editor, do Broadcast Político/Estadão, afirmou que as declarações recentes de Bolsonaro sobre a minuta de um documento que decretaria um golpe de Estado em 2022 "parecem" uma confissão de que ele tinha conhecimento da existência do mesmo. Para o ministro, Bolsonaro passou de "possível autor intelectual para pretenso autor material" da tentativa de golpe de Estado.

Lindbergh Farias reforçou a posição do ministro, afirmando: "Não vai escapar! Já há muito mais provas contra Bolsonaro. Não tem como ele escapar da Justiça!".

Não vai escapar! Segundo Gilmar Mendes, Bolsonaro, após a manifestação da Paulista, passou de "possível autor intelectual para pretenso autor material" da tentativa de golpe de Estado.



