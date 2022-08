Após Hang afirmar que "nunca falou sobre STF", mensagens revelam ataques a ministros da Corte

Apoie o 247

247 - Alvo de operação da Polícia Federal por integrar grupo de bolsonaristas que apoiam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições, o empresário bolsonarista Luciano Hang havia afirmado, nesta terça-feira (23), que “nunca, em momento algum" falou sobre golpe ou sobre o STF no referido grupo de Whatsapp. No entanto, mensagens obtidas pela coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles desmentem esta versão.

Em 12 de maio, o dono da Havan encaminhou ao grupo o link para uma reportagem entitulada "“Presidente do TSE afirma que teremos eleições limpas no Brasil”. No texto da mensagem, estava escrito, de forma irônica, “Casal Nardoni afirma que cuidará bem do seu filho”, associando o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, ao casal que assassinou a filha Isabella Nardoni aos 5 anos de idade.

No dia 27 do mesmo mês, encaminhou mensagem afirmando “Por que o tremendo desgaste do Supremo para tirar Lula da cadeia, se não fosse para torná-lo presidente? Você pode duvidar de tudo no Brasil, exceto do TSE de Fachin, Alexandre e Barroso. O TSE comprovará que o DataFolha está corretíssimo. Não podemos esperar acabar o jogo para pedirmos o VAR.” (VAR é o sistema de arbitragem de vídeo no futebol, capaz de revisar alguma infração mal interpretada pelo juiz durante uma partida).

No início de junho, Hang compartilhou mensagem com assinatura de Jair Bolsonaro (PL) contendo um vídeo de um discurso do chefe do Executivo em que ele afirma existir no país “uma nova classe de ladrão, que são (sic) aqueles que querem roubar nossa liberdade” - em alusão ao STF. Bolsonaro também disse na ocasião que “se precisar, iremos à guerra”.

