Após ida a China e Portugal, Lula visitará países da África em maio

Agenda do Poder - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ir a Angola e Senegal no início do mês de maio. O Governo ainda estuda se outros países do continente africano vão entrar no roteiro da viagem. De acordo com o g1, a ida à África aconteceria após viagem de Lula para Portugal, a partir do dia 20 de abril.

Em visita a Washington, o presidente brasileiro comentou sobre o desejo de viajar ao continente ainda em 2023 como uma “demonstração” de que o Brasil deseja reatar a forte relação com a África. “O Brasil deve muito da sua cultura ao continente africano. É uma dívida que não pode ser paga em dinheiro, ela tem que ser paga em troca de ciência e tecnologia”, disse Lula, na capital dos Estados Unidos.

Nos dois mandatos em que esteve à frente da presidência da República (2003-2010), Lula teve como uma de suas prioridades na política externa a estratégia de cooperação Sul-Sul. Em um cenário marcado pela reconfiguração das relações internacionais, o Brasil, na época, apostou em coalizões, em busca de novos mercados e no fortalecimento de relações políticas e econômicas com países do chamado “Sul global”, como nações africanas.

Lula abriu seu terceiro mandato disposto a recolocar o Brasil nas discussões dos principais fóruns globais.

Em janeiro, o presidente foi à Argentina e ao Uruguai. E na sequência, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Em setembro, também já está prevista a participação de Lula na 18ª reunião de cúpula do G20, em Nova Delhi, na Índia.

