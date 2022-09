Após jantar de Lula com empresários, governo Bolsonaro já vê "desembarque" de "apoiadores raiz"

Apoie o 247

247 - Após o jantar na noite de terça-feira (27), organizado pelo grupo Esfera, do empresário João Camargo, do ex-presidente Lula (PT) com empresários, o governo Jair Bolsonaro (PL) já vê um "desembarque" de seus "apoiadores raiz" na Faria Lima.

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, a equipe de Bolsonaro afirma que o "empresariado não quer briga com governo" e que "muda seu apoio conforme as pesquisas". Lula lidera todas as pesquisas de intenções de voto, inclusive com boas chances de vencer a eleição já no primeiro turno.

>>> "Lulinha e Geraldo Paz e Amor" retomam diálogo com grandes empresários

Empresários que participaram do evento contam que o “clima estava muito favorável ao petista” e que Lula conseguiu “tirar a desconfiança do pessoal”.

A avaliação geral é de que Lula será eleito, seja no primeiro ou no segundo turno.

