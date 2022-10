Após João Guilherme dizer que sente nojo ao ver seu pai Leonardo votar em Bolsonaro, esposa de cantor se irrita

Apoie o 247

ICL

247 - Poliana Rocha rebateu João Guilherme Ávila após ele criticar Leonardo por apoiar Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Nesta segunda (17), a mulher do sertanejo pediu que o jovem tenha respeito pelo posicionamento político do músico e mandou um recado por meio de um post no Instagram. "Respeite seu pai", escreveu ela. As informações são do portal Notícias da TV.

"Como isso me chateia. A que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a escolha política dele. Sempre te tratamos com muito amor. Ele honrou as obrigações como pai. Pagou pensão até os seus 18 anos, corretamente", disse.

Saiba mais

João Guilherme lamentou e até se desculpou pelo apoio de Leonardo a Jair Bolsonaro. O cantor veterano e outros artistas sertanejos, como Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, Chitãozinho e Marrone, se reuniram com atual presidente e candidato à reeleição na tarde desta segunda (17).

"Temem tanto o 'Perigo Vermelho', e a mão do Bolsonaro tá cheia de sangue", opinou o ator de 20 anos, que já havia se declarado eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão", explicou o jovem, em uma sequência de tuítes.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.