Após "liberou geral" do governo Bolsonaro, arsenal em poder de civis chega a 3 milhões de armas de fogo

247 - Os decretos e portarias do governo Jair Bolsonaro (PL) que facilitaram o acesso a armas de fogo e munições fizeram com que o arsenal em posse de civis mais que dobrasse em apenas quatro anos e chegasse a quase 3 milhões de unidades em todo o Brasil. Em 2018, primeiro ano do governo Bolsonaro, “o total era de 1,3 milhão de armas em coleções privadas”, diz o jornal O Estado de S. Paulo., com base em dados obtidos pelos institutos Sou da Paz e Igarapé.

Ainda segundo a reportagem, em 2018, 47% do acervo de armas pessoais pertencia a membros de instituições militares. Outros 26% constavam do registros da Polícia Federal (servidores civis, cidadãos comuns com registro para defesa pessoal e caçadores de subsistência) e 27% estava em poder dos CACs).

“Ao longo dos últimos quatro anos, essa proporção se inverteu com o crescimento da categoria de CACs, que passou a ter 42,5% do total em 2022”, ressalta o periódico.

