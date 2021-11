Após mentir em Dubai, Bolsonaro começa no Bahrein segunda etapa de sua viagem ao Oriente Médio

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro seguiu nesta terça-feira (16) para Manama, no Bahrein, segunda etapa de sua viagem ao Oriente Médio.

A agenda de Bolsonaro em Manama prevê a inauguração da embaixada do Brasil no Bahrein. Está na agenda um encontro com o rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa, com a expectativa de assinatura de atos entre os dois países.

Bolsonaro chegou no sábado (13) a Dubai, onde, ao longo de três dias, teve encontros com os governantes do emirado e de Abu Dhabi, participou de um fórum de investimentos, visitou uma feira de aviação e participou do “Dia do Brasil” na Expo 2020, a exposição universal, informa o G1.

Em Dubai, Bolsonaro mentiu sobre incêndios na Amazônia e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falsificou dados sobre o desempenho da economia brasileira.

Na quarta (17), Bolsonaro e comitiva seguem para Doha, no Catar, último destino da viagem ao Oriente Médio.

