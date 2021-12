Após Ministério da Saúde, ataque hacker derruba sistemas e exclui dados da PF e PRF

Após invasão dos sistemas internos da PF e da PRF, dados de policiais com dívida ativa com a União foram apagados durante a investida criminosa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um ataque cibernético derrubou os sistemas internos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apagando dados de policiais com dívida ativa com a União, segundo o portal R7. Acredita-se também que informações de condutores cadastrados em bancos de dados das corporações tenham sido excluídas.

O ataque cibernético ocorreu no dia 10 deste mês, em meio aos ataques contra outros órgãos do governo, como o Ministério da Saúde, que teve seus dados de vacinação apagados. No caso da polícia, os sistemas permanecem fora do ar e os dados ainda não foram recuperados.

"Saiu na mídia que os dados não foram afetados. Mas percebemos que muita coisa foi excluída. Existe a expectativa de que tudo volte hoje à tarde, mas ainda não se sabe se o que foi perdido será recuperado", disse uma fonte ao R7.

PUBLICIDADE

A suspeita é que tenha ocorrido um ataque do tipo ransomware, em que os criminosos sequestram informações do sistema que estavam em duas redes de servidores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE