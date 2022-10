Após neutralidade de Mara Gabrilli, pessoas com deficiência lançam manifesto pró-Lula

"Você ter como representante de pessoas com deficiência alguém que não entende a seriedade do momento que estamos vivendo é absurdo. É dar um tiro no pé", lamentou videoartista edit

247 - Indignado com a neutralidade da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) em relação ao segundo turno das eleições presidenciais , um grupo de pessoas com deficiência de diversas partes do país divulgará, nesta sexta-feira (21), um vídeo manifestando apoio à candidatura do candidato do PT para a presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. A informação é da colunista Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo.

"Está todo mundo muito cansado e desgostoso. Você ter como representante de pessoas com deficiência alguém que não entende a seriedade do momento que estamos vivendo é absurdo. É dar um tiro no pé", lamenta a videoartista Estela Lapponi sobre o voto em branco de Gabrilli.

Vale lembrar que a senadora foi vice de Simone Tebet (MDB) no primeiro turno das eleições deste ano. Diferentemente de Gabrilli, a ex-candidata à presidência agora integrou a campanha de Lula e está com o petista nesta sexta-feira em atos pelas ruas de Minas Gerais .

Apoio das pessoas com deficiência a Lula

O vídeo de apoio a Lula montado pelo grupo retrata Jair Bolsonaro (PL) como alguém que não está do lado das pessoas com deficiência. Eles classificam o presidente como responsável por uma "falsa política de acessibilidade" para a população.

"A gente sofreu muito ataque nesse governo. Todo o progresso que tivemos foi para trás. Não é nem que parou", afirma Lapponi.

O grupo lembra que o governo Bolsonaro editou o decreto que extinguiu a eleição para o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e adiou o prazo para que salas de cinema sejam obrigadas a oferecer recursos de acessibilidade.

Além disso, também é mencionado o episódio em que o atual chefe do Executivo empurrou um intérprete de Libras que acompanhava sua fala durante um evento de seu partido, o PL.

"Pessoas com deficiência de diversos estados do Brasil falam em Libras e em português: nós estamos com Lula pela vida, pelo direito ao estudo, pelo SUS. Eu voto Lula pelo respeito às pessoas, pela educação inclusiva, pela acessibilidade no ensino superior", diz o vídeo.

