Após Nikolas ser eleito presidente da Comissão de Educação, web reage com perplexidade: "tapa na cara dos educadores"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi eleito novo presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, após indicação de seu partido, o PL, nesta quarta-feira (6).

A nomeação do jovem bolsonarista, considerado um inimigo da educação por especialistas da área, foi encarada com perplexidade nas redes sociais. Inclusive, ele já anunciou uma de suas prioridades: o homeschooling, que retira as crianças das escolas e confia o processo pedagógico aos pais, que, na realidade, não possuem qualificações nem recursos pedagógicos para exercer tais tarefas.

continua após o anúncio

Veja as reações:

Sou professor com 30 anos de sala de aula, fui dirigente do Sindicato dos Profissionais da Educação, visitei centenas de escolas municipais como vereador e sou parlamentar há 8 anos com atuação destacada na área. Agora, com vocês, o currículo do Nikolas na luta pela Educação: pic.twitter.com/16pJQLflU6 continua após o anúncio March 6, 2024

Nikolas Ferreira foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara. Lula avisou. pic.twitter.com/0ENrNxltkA continua após o anúncio March 7, 2024

Senhoras e senhores, com vocês, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que nunca estudou se a Terra é ou não plana, mas foi eleito, nesta quarta-feira, presidente da Comissão de Educação da Câmara.



Parabéns aos envolvidos. pic.twitter.com/A8aT8odpxK continua após o anúncio March 7, 2024

Em um gesto de escárnio com a educação, a extrema direita indicou Nikolas Ferreira para presidir a comissão sobre o tema na Câmara. O bolsonarista, além de condenado por transfobia e apoiador dos golpistas do 8 de janeiro, é inimigo declarado das pautas históricas da educação. pic.twitter.com/6ly31HC6Ge continua após o anúncio March 6, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: