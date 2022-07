Após nova ameaça golpista de Bolsonaro, Wadih Damous questiona: "por que o sistema de justiça não enquadra esse criminoso?"

Bolsonaro usou um evento com embaixadores para mentir sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após nova ameaça golpista de Jair Bolsonaro, que usou um evento com embaixadores para mentir sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro, o advogado e pré-candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Wadih Damous, apontou a impunidade que reina no Palácio do Planalto.

>>> Wadih Damous: “Há um DNA golpista nas Forças Armadas brasileiras”

“O vexame internacional a que Bolsonaro submeteu o País na reunião com os embaixadores foi gesto de fraqueza disfarçado de ato de força.Cometeu crimes comuns e de responsabilidade.O que os embaixadores devem se perguntar é: por que o sistema de justiça não enquadra esse criminoso?”, questionou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba mais

A oposição protocolou nesta terça-feira (19) no Supremo Tribunal Federal (STF), segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil, um pedido para que Jair Bolsonaro (PL) seja investigado por uma série de crimes, dentre eles atentar contra o Estado Democrático de Direito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedido foi motivado pela reunião com embaixadores convocada por Bolsonaro na segunda-feira (18). Ele usou o evento para mentir sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A oposição também pede que seja apurada a incitação das Forças Armadas por parte de Bolsonaro contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que a Corte Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral (MPE) investiguem o chefe do Executivo por crime eleitoral, propaganda eleitoral antecipada e abuso do poder político e econômico.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE